São Paulo fecha parceria e terá avião ‘particular’; economia será de 23%

O São Paulo fechou uma parceria com a empresa Sideral Linhas Aéreas e terá um avião ‘particular’ por dois anos. O clube já estreou o avião nesta segunda-feira (22) na viagem para Ribeirão Preto.

A aeronave foi adesivada e será utilizada novamente na viagem para Belo Horizonte para a Supercopa. Essa aeronave é provisória e a definitiva chegará em abril. O avião está nos Estados Unidos passando por ajustes a pedido do São Paulo.

A aeronave definitiva tem por padrão capacidade para 140 pessoas, mas será adaptado para 64 lugares. A ideia é dar mais conforto aos jogadores com espaço de classe executiva, o que facilita já iniciar o tratamento de alguma lesão sofrida.

O São Paulo calcula uma economia total de 23%. Só com a parte aérea a economia será de 15%, mas somando outros custos com logística o chegasse a 23%.

O Tricolor vai utilizar a aeronave em todas as viagens neste ano e volta sempre logo após a partida. A aeronave pode chegar a qualquer ponto da América do Sul sem escalas necessárias para abastecimento, por exemplo.

A adesivagem do avião será uma propriedade e pode ser comercializada pelo Tricolor. O clube também tem independência para acertar a alimentação que será servida no voo.

Com informações da Folhapress, por EDER TRASKINI

