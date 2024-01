Mutirão de Limpeza ficará no Bairro Vila Haro em Três Lagoas até esta quinta-feira

Desde o dia 18 desse mês, o Mutirão da Limpeza se instalou no bairro Vila Hora em Três Lagoas e ficará até essa quinta(25).

Nesse período ficam disponibilizadas caçambas para o descarte do lixo. São aceitos objetos que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos.

Também são aceitos materiais orgânicos que possam entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre. Itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros,

A ideia é acabar com os criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

Para conferir os locais das caçambas de lixo, acesse o site da prefeitura de Três Lagoas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.