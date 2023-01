Indústria de Mato Grosso do Sul teve recorde de exportações

Pela primeira vez, a receita obtida com a venda ao exterior de produtos fabricados no Estado superou a marca de 5 bilhões de dólares, representando um crescimento de 18% comparado com 2021. O ano de 2022 foi de recorde para as exportações da indústria de Mato Grosso do Sul. Os principais compradores dos produtos sul-mato-grossenses são a China, os Estados Unidos, Holanda, Índia, Itália, Chile, Japão, Argentina, Emirados Árabes, Venezuela, Indonésia e Egito.

Só em dezembro, a receita com a exportação de produtos industriais alcançou US$ 398,2 milhões, indicando crescimento de 3% em relação ao mesmo do ano passado, quando o valor ficou em US$ 384,9 milhões. Esse foi o melhor resultado já registrado para o mês em toda a série histórica da exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul. Em relação à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 73% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação ficou em 62%.

Os segmentos que mais contribuíram para esse resultado em 2022 foram o frigorifico, celulose e papel, processamento da soja e o sucroenergético, somando uma receita de mais de US$ 4,5 bilhões, já em relação aos produtos, aqueles que apresentaram maior receita foram os óleos, farinhas e bagaços de soja, carne bovina desossada, ferro fundido, celulose e álcool. Esses cinco produtos somados proporcionaram uma receita adicional superior a US$ 850 milhões.

