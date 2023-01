Turma da Mônica, escola de bairro, é opção ao ensino público

Na medida em que se aproxima o final do mês de janeiro nuitos pais ainda pensam em qual escola matricular seus filhos principalmente os pais que mudaram de endereço, perderam a data de confirmação, não conseguiram vaga na rede pública ou que têm como preferência matricular seus filhos em escolas da rede particular. Normalmente são estabelecimentos onde há uma maior integração entre os país de aluno e a direção das escolas. A educadora Cleodoci Araujo apresenta como opção uma linha pedagógica para o atendimento de pais que têm esse pensamento.

Agora em janeiro, ainda há quem não decidiu onde matricular os filhos e unindo requisitos essenciais para despertar a confiança, a Escola Turma da Mônica hoje é opção para quem mora na região do Conjunto União e adjacências. A equipe pedagógica já está se preparando e a comunidade escolar ansiosa para a volta às aulas. O ambiente colorido e cheio de acolhimento é importante. “Nossa escola é voltada para atender crianças, com um ambiente seguro. O corpo docente continua apostando na base de vínculo com a família, para fazer da instituição uma segunda casa aos pequenos que estão em aprendizado. Os alunos são recebidos com carinho, disciplina positiva, prezando sempre pela qualidade de ensino”, garante a diretora Cleodoci Araújo, que é mais conhecida como “Tia Doci”.

Com mais de 30 anos de experiência com Educação Infantil e Ensino Fundamental I, aposta na construção para crianças que vão do maternal a primeira fase do Ensino Fundamental.

E tanto tempo de funcionamento no mesmo local, faz com que a Turma da Mônica faça parte da vida de muitas pessoas. Criando laços de afetividade e confiança que ultrapassa gerações e demonstra que estamos no caminho certo. Nosso dia a dia é baseado na convivência com os pais e familiares, nos aproximando cada vez mais da comunidade escolar. Essa troca é de extrema importância para o nosso crescimento e evolução”, aponta sobre as histórias de famílias cujo os pais estudaram no local e hoje os filhos também estudam lá.

Por isso hoje, a Escola Turma da Mônica é referência na qualidade do processo educacional buscando aprimoramento continuo e inovação. “Prezamos por ensinar a importância das relações éticas e morais, transmitir valores como comprometimento, respeito, cooperação e solidariedade. Fortalecendo o contato entre a escola e família e buscando inovar no ensino, crescendo com nossos alunos todos os dias”

