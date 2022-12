Exportação de produtos industriais em MS chega a US$ 394,6 milhões

Montante é 13% maior em relação a novembro do ano passado

Por Marina Romualdo

A exportação de produtos industriais em Mato Grosso do Sul alcançou US$ 394,6 milhões, em novembro. O montante indica crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2021, quando o valor ficou em US$ 348,1 milhões. Esse foi considerado o melhor resultado já registrado para o mês em toda a série histórica da exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul.

No acumulo de 2022, a receita total alcançou US$ 4,68 bilhões, no qual, acabou proporcionando o crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2021, quando o valor ficou em US$ 3.95 bilhões.

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende explica que “quanto a participação relativa no mês de novembro, a indústria respondeu por 69% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulo do ano, a participação está em 62%”.

Setores

Ainda de acordo com o economista, os grupos que tiveram uma maior participação nas receitas de exportação foram: complexo frigorífico; celulose e papel; e óleos vegetais e demais produtos de sua extração, responderam por 80% da receita das exportações do setor industrial no período de janeiro a novembro, sendo 31% para o primeiro grupo, 30% para o segundo e 19% para o terceiro.

Logo em seguida estão os grupos açúcar e álcool”, com 8%; metalmecânica, com 19%; e extrativo mineral, com 3%.

No grupo complexo frigorífico, a receita de exportações em novembro alcançou US$ 108,7 milhões, enquanto que no acumulado do ano, o valor foi de US$ 1,46 bilhões.

Os principais produtos exportados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango e carnes desossadas refrigeradas de bovino. Os principais países compradores foram China, Chile, Estados Unidos, Emirados Árabes e Japão.

Já em relação ao grupo celulose e papel, as exportações de produtos industriais atingiram US$ 116,7 milhões em novembro e US$ 1,40 bilhões no acumulado de 2022.

Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeira e os principais importadores foram China, Estados Unidos, Holanda, Itália e Emirados Árabes.

Por fim, o grupo óleos vegetais e demais produtos de sua extração, a receita de exportações chegou a novembro a US$ 40,82 milhões, enquanto que no acumulado de janeiro a outubro, o valor foi de US$ 894,5 milhões.

Os principais produtos comercializados foram bagaços e resíduos sólidos da extração do óleo de soja, óleo de soja bruto, farinhas e pellets da extração do óleo de soja e óleo de soja refinado. Os principais países compradores foram Índia, Holanda, Indonésia, Venezuela e Tailândia.