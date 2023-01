Mulher é socorrida com rosto desfigurado após ser esfaqueada pelo marido

Mulher de 35 anos, teve o rosto desfigurado após ser esfaqueada várias vezes na cabeça pelo marido que havia sido denunciado por agressão há 18 dias. O crime aconteceu em Naviraí, cidade a 361 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Tá Na Midia Naviraí, a vítima foi encontrada caída no chão da casa onde mora, por vizinhos com vários ferimentos na cabeça e sangramento. Os vizinhos encontraram a mulher agonizando e engasgando com o próprio sangue.

O suspeito fugiu antes que a guarnição da PM chegasse no local. Na casa, os policiais encontraram uma faca de 12 centímetros, que pode ter sido usada para cometer a tentativa de feminicídio.

A filha da vítima, foi ouvida e confirmou a polícia que presenciou as agressões, a menor foi encaminhada ao Conselho Tutelar da Cidade e o caso registrado como tentativa de feminicídio.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.