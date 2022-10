Marquinhos critica Nelsinho por não punir desertores do PSD

“A posição de vereadores do PSD que deixaram de apoiar a sua candidatura e entraram na campanha de Eduardo Riedel sem nenhuma sanção do presidente regional do partido, seu irmão o senador Nelsinho Trad foi tida como uma das causas de não ter ido nem para o segundo turno da disputa estadual”, foi o que afirmou Marquinhos Trad. Embora não tenha dito se pretende deixar o a sigla ele afirmou que pretende se reconstruir politicamente e terá participação nas futuras eleições em Mato groso do Sul.

O ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) afirmou na tarde de hoje que não deverá interferir na reestruturação do secretariado da prefeitura de Campo Grande que já está em curso por parte da prefeita Adriane Lopes sendo que essa é uma decisão que cabe a ela tomar inclusive com relação aos nomes que fizeram parte da sua equipe até abrir deste ano quando renunciou ao cargo para concorrer ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul . “Ela é a prefeita e ela escolhe o seu secretariado ” disse Marquinhos Trad assegurando que não vai interceder pela manutenção de nenhu8m dos atuais secretários municipais.

Marquinhos Trad disse também que manterá total apoio a administração municipal estando a disposição de Adriane Lopes caso ela venha a precisar de alguma coisa que esteja ao seu alcance. “Estou ao lado da prefeita e também do deputado estadual Lídio Lopes e não tenho nenhum motivo para mudar de opinião” concluiu.