Traficante do PCC é morto em operação que investiga roubo de R$ 200 mil

A Polícia Civil e Militar de Mato Grosso do Sul realizaram uma operação contra membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), na manhã desta sexta-feira (7), que resultou na morte de Gilso Lucio de Araujo de Souza, 34, traficante conhecido como “Catraca”, em Sonora, a aproximadamente 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o delegado titular da Polícia Civil do município Allan Patrick Rodrigues, a operação foi realizada a partir de uma parceria entre as polícias de Sonora e Pedro Gomes, pensada após um furto de aproximadamente R$ 200 mil nos últimos dias na região.

No dia 13 de setembro de 2022, 13 indivíduos invadiram uma loja e roubaram diversos bens, como perfumes, relógios importados e óculos. Em seguida, os criminosos foram para a cidade de Sonora. A partir de então, a operação possibilitou identificar que os indivíduos se tratavam de uma forte organização criminosa nacional.

“Nós conseguimos apreender a maioria desses objetos e um dos alvos teve que ser abatido, porque reagiu contra a polícia”, relembra o Delegado da Polícia civil de Pedro gomes, que também participou da operação.

De acordo com a polícia, “Catraca” era alvo de um mandado de busca e apreensão de uma operação realizada em conjunto com a Polícia Civil da cidade. Ao cumprir o mandado, os policiais foram recebidos com tiros e revidaram. O traficante foi atingido e socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu.

Há informações de outras duas pessoas baleadas. A arma usada por “Catraca” foi apreendida, na casa dele a polícia encontrou dinheiro vivo, cocaína, celulares e materiais utilizados para o uso de entorpecentes. Segundo a PM, nenhum policial ficou ferido.