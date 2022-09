Idosa morre em acidente próximo a município de Jardim

Maria Joaquina Leal, de 84, morreu na quinta-feira (1) após acidente de trânsito na MS-382, próximo ao município de Jardim, a 265 km de Campo Grande. O motorista havia tentado pegar um boné enquanto estava na direção. Ele perdeu o controle e capotou o Corsa Classic várias vezes.

O corpo de bombeiros de Jardim foi acionado e, ao chegarem no local, encontraram as vítimas com vários ferimentos, sendo imobilizadas e conduzidas ao hospital Edelmira Nunes no município. No veículo, além da idosa e seu marido, estava a filha do casal, de 57 anos.

O condutor tentava pegar o boné que havia caído no assoalho, foi quando perdeu o controle e causou o acidente. O veículo, ao capotar, derrubou uma cerca e bateu em uma árvore.

Maria chegou a ser socorrida e levada para o hospital, entretanto não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha do casal foi transferida para hospital de Campo Grande.

Foi feito teste do bafômetro no idoso que deu negativo para embriaguez. Ele também recebeu atendimento médico.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.