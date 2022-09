Forno de carvoaria desaba e dois trabalhadores morrem soterrados

Dois homens morreram soterrados, após o forno de uma carvoaria que fica localizada na zona rural do município de Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande, desabar sobre os trabalhadores, na tarde de ontem (1). Os outros funcionários foram socorridos gravemente feridos e encaminhados aos hospitais da região.

Segundo o jornal O Pantaneiro, o forno que estava em fase de término, teria desabado em cima dos trabalhadores. As duas vítimas que morreram no local, ficaram soterradas sob os escombros. Os outros funcionários ficaram gravemente feridos e foram levados para um Hospital Municipal de Dois Irmãos do Buriti.

Duas viaturas e cinco militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, estiveram no local para ajudar nos primeiros socorros. Foi necessário o uso de um especialista em busca e resgate em estruturas colapsadas para orientar os militares.

Foram também acionados viaturas de ambulâncias de Dois Irmãos do Buriti que atuaram no resgate das vítimas e encaminharam todas elas ao hospital.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para realização da perícia técnica no local do acidente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.