Preço do gás de cozinha em MS é um dos mais baratos do país

Com um custo médio de aproximadamente R$ 111,59, o preço do gás de cozinha em Mato Grosso do Sul segue estável. O valor referente ao botijão de 13 quilos, o mais comum nas casas brasileiras. De acordo com um levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) o preço em MS do gás de cozinha é um dos mais baratos do Brasil.

Enquanto Mato Grosso do Sul tem o preço de R$ 111,59 para o consumidor final, Mato Grosso registra valor de R$ 134,30, Rondônia de R$ 133,81 e Acre de R$ 130,67. Os custos mais baixos são do Rio de Janeiro (R$ 101,06) e Pernambuco (R$ 102,92). Já o preço médio nacional é de R$ 112,55.

O governo decidiu manter congelada a pauta fiscal do gás de cozinha no Estado, que é o PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final) e serve de base para a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços).

Com isso, a a pauta do botijão de gás no Mato Grosso do Sul segue sendo R$ 5,6770 por quilo, ou R$ 73,80 para o botijão de 13 kg. E a cobrança do imposto estadual é feita sobre esse valor. Aqui, a alíquota do ICMS sobre o botijão é de 12% – a mais baixa do Brasil e a mesma praticada em outros 10 estados. Os demais mantêm cobrança superior, chegando a 18% em Alagoas, Minas Gerais e Paraná.

No Estado, o ICMS do botijão de 13 kg do gás de cozinha custa R$ 8,86. A margem bruta de distribuição é de R$ 19,02 e a de revenda R$ 28,80.

Em Campo Grande, o produto pode ser encontrado por diversos preços, que vão de R$ 105 a R$ 125 nos locais pesquisados pela reportagem. O valor depende da forma de pagamento, dinheiro, pix ou cartões de crédito e débito.

