Fundador da Rede MS, Dr. Ivan Paes Barbosa morre aos 92 anos

Morreu na tarde desta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro, o empresário sul-mato-grossense Dr. Ivan Paes Barbosa, fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão. Ele tinha 92 anos e, segundo a família, foi vítima de um infarto.

Dr. Ivan foi responsável pela criação de um dos maiores grupos de comunicação regional de Mato Grosso do Sul, reunindo emissoras de televisão, rádios, portal de notícias e canal voltado ao agronegócio.

Em nota, a Rede MS lamentou a morte do empresário. “Ivan Paes Barbosa foi o idealizador e fundador do maior grupo de comunicação regional de Mato Grosso do Sul”, destacou

Mesmo após deixar a administração direta do grupo, Dr. Ivan continuava sendo uma referência para a empresa, colaborando com orientações e experiências adquiridas ao longo da trajetória empresarial.

Atualmente, a Rede MS é administrada por Ulisses Serra Netto e Gisele Barbosa. Já a direção de Marketing está sob responsabilidade do neto do empresário, Ulysses de Almeida Serra.

A Rede MS é composta pela TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

As informações sobre velório e sepultamento ainda serão divulgadas pela família.