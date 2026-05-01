Carreta carregada com minério pega fogo na BR-262 e mobiliza bombeiros em Aquidauana

Foto:reprodução/redes sociais
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Uma carreta carregada com minério de ferro ficou destruída após um incêndio na manhã desta sexta-feira (1º), na BR-262, nas proximidades de Aquidauana, a cerca de 141 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência gerou uma densa nuvem de fumaça preta que pôde ser vista à distância.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 5h40 para atender o incêndio, registrado em frente a um sítio às margens da rodovia. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a carreta tomada pelas chamas e iniciaram imediatamente o combate ao fogo.

Foram utilizados aproximadamente 4.500 litros de água para conter o incêndio. A ação rápida impediu que as chamas se espalhassem para a parte frontal do veículo, mantendo o fogo restrito à carreta acoplada.

De acordo com as informações apuradas, o incêndio teria começado na tração do cavalo mecânico que transportava o minério, oriundo de Corumbá. Apesar da gravidade da situação e da intensidade das chamas, não houve registro de vítimas.

A ocorrência também contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que auxiliou na segurança do tráfego na região.

A fumaça densa gerada pelo incêndio se espalhou rapidamente, formando uma nuvem escura nas proximidades da rodovia e chamando a atenção de quem passava pelo local. As causas do incêndio ainda devem ser apuradas.

 

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