UBS da capital oferecem plantão de vacinação neste sábado; confira os locais

Neste sábado (24), a capital tem plantão de vacinação em quatro unidades de saúde. As UBS (Unidades Básicas de Saúde) Dona Neta e 26 de Agosto; e as USF (Unidade de Saúde da Família) Moreninhas e Jardim Noroeste oferecem todas as vacinas para a população. O atendimento acontece a partir das 7h30, se estendendo até 17h sem interrupções para o almoço.

Também ocorre ação itinerante, em parceria com o Rotary Club, no CEI (Centro de Educação Infantil São Domingos Sávio), localizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). No CEI, o atendimento é das 8h às 17h, com vacina para poliomielite, Covid-19 e Influenza.

Crianças entre 1 e 4 anos devem ser vacinadas indiscriminadamente contra a poliomielite, mesmo se tiverem recebido um ou mais reforço da vacina há pelo menos 30 dias. A multivacinação é voltada a crianças e adolescentes até 14 anos. Ambas as campanhas seguem até o dia 30 de setembro.

A orientação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) é de que os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança, o cartão SUS e documento de identificação.

Poliomielite

De acordo com levantamento da Sesau, apenas 18% da população entre 1 e 4 anos de idade em Campo Grande recebeu o imunizante. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que 95% das mais de 57,4 mil crianças nesta faixa etária fossem imunizadas. A campanha teve início em agosto e está prevista para ser encerrada no dia 30 de setembro.

A vacina contra poliomielite protege crianças da doença que ficou popularmente conhecida como Paralisia Infantil, e há mais de trinta anos não há novos casos registrados no Brasil. No entanto, a decisão de uma nova campanha surgiu após informações de que o vírus ainda está circulante em alguns países – como é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico em um adulto não vacinado, em julho deste ano.

Covid-19 e Influenza

As crianças que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 poderão iniciar o esquema vacinal simultaneamente com outros imunizantes. A dose também estará disponível para os outros públicos e para quem já cumpriu o intervalo entre doses recomendado pelos fabricantes da vacina.

Quem tem 12 anos ou mais e já completou o esquema primário de vacinação há pelo menos quatro meses poderá receber o primeiro reforço. O intervalo é o mesmo para quem tomou a terceira dose e tem 35 anos ou mais, é trabalhador da saúde ou tem 18 anos ou mais e possui algum imunocomprometimento grave.

*com informações do CG Notícias

