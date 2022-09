Homem foge e abandona veículo com mais de 700 kg de maconha

Um homem abandonou uma caminhonete com mais de 700 kg de maconha na noite de ontem (23), no km-50 da MS-166, em Maracaju, distante a 153 quilômetros de Campo Grande. Ele fugiu do local em seguida.

Segundo informações, policiais militares rodoviários da TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam fiscalização na rodovia quando avistaram a Mitsubishi L200 Triton seguindo em alta velocidade.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga. Houve perseguição e quilômetros a frente o suspeito abandonou o veículo e fugiu para a mata, não sendo localizado.

Os agentes encontraram no veículo vários tabletes de maconha, totalizando 764 kg. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: https://oestadoonline.com.br/policial/casal-e-preso-apos-tentar-roubar-residencia-novamente/