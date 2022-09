Corinthians e Internacional disputam título do Brasileiro Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino (Série A1) chega à disputa final, neste sábado (24), a partir das 14h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Os times femininos do Corinthians e Internacional irão disputar a oportunidade de erguer a taça da 10ª edição da competição. No confronto de ida, em Porto Alegre, o Colorado e o Timão ficaram no empate, de 1 a 1.

Vencedor em 2018, 2020 e 2021, o Corinthians conta com o apoio da torcida para alcançar o tetracampeonato. “A torcida sempre nos apoiou, mesmo quando não pôde estar presente. Esteve no Beira-Rio […]. Contamos muito com esse apoio do início ao fim. Queremos colocar toda essa energia da torcida fora de campo, para que também possamos ter dentro de campo”, declarou a lateral Tamires, capitã do Corinthians, em entrevista coletiva.

Porém, o técnico do time paulista, Arthur Elias, sabe que a final será disputada com uma equipe muito qualificada: “Precisamos elogiar muito o trabalho que o Inter faz, há muitos anos investindo forte no futebol feminino, em suas categorias de base, revelando grandes atletas”, pondera.

No lado do time Colorado, a expectativa é grande. A zagueira Bruna Benites diz que não poderia esperar uma decisão melhor, já que vai enfrentar uma das equipes mais qualificadas da competição: “Não teria uma final mais brilhante do que contra o Corinthians. Para nós, é muito especial. Se queremos ser campeãs, temos que saber duelar contra os melhores. E o Corinthians é a melhor equipe. Estamos focadas, comprometidas, preparadas e serenas para o jogo. O que dá confiança é o trabalho que fizemos ao longo do ano”.

O técnico do Internacional, Maurício Salgado, também afirma que sua equipe deve buscar uma atuação quase perfeita na final para conseguir ficar com o título: “À medida que os jogos vão afunilando, o grau de importância aumenta, você precisa fazer o que sempre fez, só que muito mais bem feito. Ser mais assertivo, conseguir ter foco, poder de reação”.

Foram vendidos 39 mil ingressos, o que pode levar esse jogo a ter o maior público do futebol feminino de clubes na América do Sul.

*com informações do repórter Pedro Dabes, da Agência Brasil

