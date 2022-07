Com apenas 4% das crianças entre 3 a 5 anos vacinadas, Sesau realiza busca ativa

Foi iniciado neste semana um trabalho de busca ativa para crianças que ainda não tem recebido nenhuma dose do imunizante contra a Covid-19. A procura pelo público pode ser feita por telefone ou de porta em porta por servidores das unidades de saúde. Os agentes ainda oferecem orientação a pais e responsáveis sobre a importância da vacinação.

De acordo com dados da Sesau (Secretária Municipal de Saúde), desde a abertura da vacinação para crianças de 3 a 5 anos, liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apenas 997 crianças dessa faixa etária foram vacinas, o que representa apenas 4% do público estimado em 25,8 mil.

Segundo o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a estratégia da Sesau é para tentar ampliar a vacinação para este público. “Infelizmente a procura pela vacina tem sido muito baixa. Por isso nós estamos realizando esse trabalho para tentar identificar essas crianças e sensibilizar os pais e responsáveis. A vacina é um direito das crianças e é a única forma de prevenção efetiva contra a doença”, pondera.

Ações itinerantes em shoppings de Campo Grande também serão executadas para chamar a atenção e facilitar o acesso.

Cada unidade e equipe de saúde possui o registro dos pacientes da região de abrangência, e com as informações coletadas um banco de dados é construído. Esses dados então serão utilizados para tentar localizar as crianças que ainda não tomaram o imunizante.

A procura pode ser feita por telefone ou por meio de visita do agente do saúde. Os pais e responsáveis também estão sendo orientados sobre a importância da manutenção do calendário vacinal em dia e não somente sobre a vacina da Covid-19.

Ainda de acordo com o secretário a vacinação é importante para evitar que os casos positivos se agravem. “Nós tivemos mais de 300 casos notificados e 19 que evoluíram de maneira mais grave , inclusive com a necessidade de internação. E isso mostra o quanto é importante estas crianças estarem vacinadas”.

A primeira dose da vacina está disponível para todas as pessoas de 3 anos ou mais que ainda não tenham sido vacinadas. Para a segunda dose o paciente deve ficar atento ao prazo estabelecido no comprovante de vacinação.

Para quem concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses e possui 12 anos ou mais está apto para receber o primeiro reforço do imunizante (terceira dose), com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

Já o segundo reforço pode ser aplicado em toda a população que tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 35 anos ou mais.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.

Influenza

A vacina contra a gripe também está disponível nas unidades de saúde da Capital e pode ser encontrada em todas as 72 salas de vacina do município. Desde o final do mês de junho o imunizante está disponível para toda a população que tenha seis meses de idade ou mais.

O imunizante protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento, devido a chegado do inverno e das baixas temperaturas.