Três consumidores dividem prêmio principal da Nota MS Premiada e levam R$ 33,3 mil cada

Três consumidores de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o prêmio principal da Nota MS Premiada e vão receber R$ 33,3 mil cada. O sorteio foi realizado no dia 30 de abril e levou em consideração as compras feitas ao longo de março de 2026.

Os ganhadores são dois moradores de Campo Grande e um de Bonito. Eles acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio total de R$ 100 mil após incluírem o CPF nas notas fiscais no momento das compras.

Além deles, outras 354 pessoas acertaram cinco dezenas e também foram premiadas. Juntas, elas dividiram R$ 200 mil, com cada participante recebendo R$ 564,97.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, o programa distribui mensalmente R$ 300 mil em prêmios e tem como objetivo incentivar os consumidores a exigirem a emissão de nota fiscal com CPF, contribuindo para o combate à sonegação.

Apesar da premiação, a Sefaz alerta que ainda há 1.171 ganhadores da quina que não resgataram seus valores. A consulta pode ser feita no site oficial do programa.

O próximo sorteio da Nota MS Premiada está previsto para o dia 30 de maio e vai considerar as notas fiscais emitidas durante o mês de abril.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais