Dr. Victor Rocha anuncia avanço histórico com testes genéticos para prevenção do câncer de mama em Campo Grande

Campo Grande acaba de dar um passo histórico na luta contra o câncer de mama. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (30), o vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha anunciou a chegada dos primeiros kits para testes genéticos na rede pública municipal, uma conquista inédita que marca uma nova era na prevenção da doença.

Pela primeira vez, mulheres da capital terão acesso, pelo SUS, a um exame essencial para identificar a predisposição genética ao câncer de mama, especialmente em casos com histórico familiar. Até então, essa tecnologia de alto custo era restrita à rede privada, distante da realidade de grande parte da população.

“Esse exame permite identificar o risco antes mesmo do câncer surgir. Isso muda tudo. A gente sai do tratamento e entra na prevenção, salvando vidas e evitando procedimentos mais agressivos no futuro”, destacou Dr. Victor Rocha.

Com essa iniciativa, Campo Grande passa a integrar um seleto grupo de cidades brasileiras que oferecem esse tipo de exame pelo SUS, se consolidando como referência nacional em políticas públicas de prevenção ao câncer.

E os avanços não param por aí.

Outra conquista importante anunciada foi a implantação de um consultório de oftalmologia na Casa Rosa, ampliando o cuidado com a saúde da população e fortalecendo o atendimento integral.

A expectativa é que, após alinhamento com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), sejam viabilizados mais de 10 mil atendimentos oftalmológicos por ano.

“Nosso trabalho é esse: planejamento, resultado e compromisso com a vida das pessoas”, reforçou o parlamentar.

As ações fortalecem o papel da Casa Rosa como referência em atendimento humanizado e ampliam o acesso da população a serviços essenciais, mostrando que é possível fazer um SUS mais resolutivo, próximo e eficiente.

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