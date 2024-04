Trabalhadores que faziam serviço de tapa-buracos são atropelados no Aerorancho

Na manhã deste sábado(20), dois trabalhadores que realizavam o serviço de tapa-buracos foram atropelados na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, quase esquina com a rua Ezequiel Ferreira Lima, bairro Aero rancho. As vítimas são funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura da cidade.

Um motociclista com uma passageira furou o bloqueio colocado no cruzamento entre as vias citadas atingindo os dois trabalhadores. O Samu foi acionado para socorrer os envolvidos, entre os funcionários, um sofreu fratura no braço e o outro na costela. O motociclista e a passageira da moto sofreram escoriações.

O cruzamento é descrito como perigoso pelos trabalhadores, outras situações de infrações e quase acidentes foram relatadas por eles.

