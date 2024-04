Dois envolvidos em roubos de motocicletas são presos em operação no Aero Rancho

Na terça-feira(16), dosi indivíduos (N. D. G. e L. G. S., de 25 anos de idade) foram presos em muma operação no bairro Jardim Aeroporto pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos de Veículos). Também foi apreendida uma motocicleta utilizada para praticar crimes.

A operação visa desmantelar organização criminosa que praticou mais de dez furtos de motocicletas na Capital. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva.

Além disso, em uma das casas, onde foi cumprido um dos mandados de busca, foi apreendida uma motocicleta Honda/CG 160, preta, utilizada para praticar crimes.

Para denúncias sobre roubos ou furtos de veículos podem, é só entrar em contato pelo número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

