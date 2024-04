Projeto Padrinho inicia campanha do agasalho para crianças acolhidas em Campo Grande

As primeiras ondas de frente fria do ano estão chegando a Mato Grosso do Sul e pensando nas necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, o Projeto Padrinho lança a Campanha do Agasalho 2024. As doações podem ser encaminhadas para a sala do Projeto Padrinho no Fórum de Campo Grande, até o dia 28 de junho.

A campanha tem como objetivo arrecadar cobertores, agasalhos, meias e calçados, entre outros itens de vestuário de inverno para garantir o conforto de crianças e adolescentes nestes dias e noites de temperaturas mais amenas em Campo Grande.

As doações são distribuídas pelo Projeto Padrinho para as 11 casas de acolhimento da capital. Há necessidade de peças de roupas (casacos, moletons, meias, toucas, etc.) do tamanho RN até o GG de adulto, calçados, além de fraldas, roupas de cama e cobertores. O público atendido vai de 0 a 18 anos de idade.

Conforme explica a coordenação do Projeto Padrinho, quando os acolhidos deixam as unidades para retorno à família ou quando são adotados por pessoas de menor poder aquisitivo, eles levam consigo um “enxoval” com suas roupas, agasalhos e os cobertores, logo, a rotatividade de crianças provoca esse desabastecimento contínuo, além do desgaste pelo uso e lavagem constante das peças, o que faz com que todos os anos o Projeto Padrinho promova a Campanha do Agasalho.

As doações podem ser entregues das 12 às 18 horas, na sala do Projeto Padrinho, no piso térreo, bloco II, do Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, 14.

Com Informações do TJMS

