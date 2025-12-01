TJMS abre inscrições para concurso com 42 vagas em cartórios de Mato Grosso do Sul a partir desta segunda

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) inicia nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o concurso público que vai selecionar profissionais para 42 vagas de outorga de delegações de notas e de registro em cartórios do Estado. As oportunidades estão distribuídas entre 28 vagas para provimento e 14 para remoção, atendendo tanto novos candidatos quanto servidores já atuantes na área.

Para disputar as vagas de provimento, o interessado deve possuir graduação em Direito ou comprovar pelo menos dez anos de atividade em serviço notarial ou de registro. Já as vagas destinadas à remoção exigem que o candidato atue há mais de dois anos na atividade notarial ou registral dentro do território sul-mato-grossense.

As inscrições ficam abertas até 2 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 450.

O processo seletivo será composto por diversas etapas: prova objetiva; provas escrita e prática; exame oral; análise documental; exames de saúde e toxicológicos; e avaliação de títulos. Todas as fases, segundo o edital, visam garantir a seleção de profissionais qualificados para atuar nos serviços notariais e de registro do Estado.

Os interessados podem consultar o edital completo no site da FGV, onde também encontrarão detalhes sobre conteúdo programático, cronograma e regras do concurso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais