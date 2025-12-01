Refis 2025 oferece descontos de até 80% e permite negociação 100% digital até dia 12

O Refis (Programa de Recuperação Fiscal) 2025 de Campo Grande já está em andamento e segue aberto até o dia 12 de dezembro, oferecendo uma série de benefícios para contribuintes que desejam regularizar dívidas com o município. O programa contempla débitos tributários e não tributários constituídos até 10 de novembro e traz condições especiais de desconto e parcelamento.

Pela primeira vez, toda a negociação pode ser realizada de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até as unidades presenciais. O atendimento está disponível 24 horas por dia pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br. Também é possível tirar dúvidas e receber suporte pelo WhatsApp (67) 4042-1320, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Entre os principais benefícios oferecidos pelo Refis 2025 estão:

– Desconto de até 80% em juros e multas para pagamento à vista;

– Parcelamento em até 60 vezes para débitos de natureza econômica;

– Parcelamento em até 18 vezes para débitos imobiliários, com redução de até 60% nos acréscimos;

– Possibilidade de descontos adicionais para contribuintes que já possuem parcelamentos em andamento e desejam regularizar parcelas em atraso;

– Abatimento de 80% em multas administrativas quando quitadas à vista.

Uma das novidades deste ano é a Transação Fiscal, mecanismo que permite negociações personalizadas para dívidas acima de R$ 150 mil, com parcelamento em até 120 vezes, mediante avaliação da Câmara de Conciliação Fiscal. O recurso busca atender contribuintes com débitos mais elevados, oferecendo condições diferenciadas conforme a capacidade de pagamento.

A Prefeitura reforça que o Refis 2025 representa uma oportunidade para que moradores e empresas coloquem suas contas em dia com condições mais acessíveis, evitando cobranças futuras e ações judiciais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais