Locais da prova discursiva do CNU 2025 serão liberados na segunda-feira

Consulta fica disponível às 16h no site da FGV para os mais de 42 mil candidatos classificados

Os candidatos que seguem na disputa do Concurso Público Nacional Unificado poderão consultar, a partir das 16h de segunda-feira (1º), onde farão a prova discursiva da segunda etapa. A informação estará no cartão de confirmação, que será disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O acesso é feito com CPF e senha do Gov.br.

A etapa discursiva está marcada para 7 de dezembro e será aplicada em 228 municípios do país, repetindo a mesma logística usada na prova objetiva de outubro. O cartão traz endereço do local de prova, horário, número de inscrição e eventuais indicações sobre atendimento especializado ou uso de nome social. Embora não seja obrigatório, o governo orienta levar o documento impresso para facilitar a chegada à sala.

Para os cargos de nível superior, os candidatos responderão a duas questões abertas que, juntas, somam 45 pontos. Quem concorre às vagas de nível intermediário fará uma única redação, no valor de 30 pontos. Em todos os casos, o texto deve ser escrito à mão, com caneta azul ou preta, e respeitar o limite de 30 linhas. A correção considera conhecimentos específicos e domínio da língua portuguesa, com pesos diferentes conforme o nível do cargo.

As provas começam às 13h, no horário de Brasília. Para nível superior, a duração será de três horas; para nível intermediário, duas horas. Os portões fecham às 12h30.

O CNU 2025 oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, das quais 2.480 são para contratação imediata. O modelo continua organizado por blocos temáticos, permitindo ao candidato escolher a ordem de preferência entre vários cargos dentro da mesma área.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram