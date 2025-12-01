Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul recebe reforço com novos equipamentos do Novo PAC

Mato Grosso do Sul recebeu um reforço estratégico para modernizar a Rede Hemosul MS: 39 novos equipamentos entregues pelo Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC, ampliam a capacidade de armazenamento, processamento e envio de plasma em todo o estado

Mato Grosso do Sul recebeu sexta-feira (28) um importante reforço para modernizar e ampliar a capacidade de sua Hemorrede. Em agenda no Hemosul Coordenador, o Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), recebeu um dos 39 equipamentos adquiridos em aquisição centralizada através do Novo PAC, dentro do programa “Agora Tem Especialistas”.

O investimento total destinado ao estado é de mais de R$ 7,5 milhões, contemplando 11 serviços de hemoterapia em todas as regiões, em evento realizado simultaneamente em 13 estados do país.

Com a chegada dos novos aparelhos, entre eles blast freezers, freezers de -30°C e ultrafreezers de -80°C, Mato Grosso do Sul fortalece sua cadeia de frio, aumenta o aproveitamento do plasma coletado e amplia sua capacidade de envio do hemocomponente para a Hemobrás, responsável pela produção nacional de imunoglobulina, albumina e fatores de coagulação.

Campo Grande recebe o maior volume de equipamentos

A capital será contemplada com 10 equipamentos, sendo 7 destinados ao Hemosul Coordenador, sede da Rede Hemosul estadual, e 3 ao Núcleo de Hemoterapia do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A modernização reforça a capacidade técnica da estrutura estadual na conservação e preparo do plasma voltado à fabricação de hemoderivados. Além disso, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã vão receber, já na próxima semana, um blast freezer de congelamento rápido em cada cidade.

O restante dos equipamentos está previsto para ser entregue no primeiro trimestre de 2026, ampliando gradualmente a capacidade de toda a Hemorrede estadual.

Interior também é ampliado

Unidades de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas também passam a contar com novos equipamentos, garantindo mais qualidade e maior segurança no armazenamento e distribuição do plasma em todo o território estadual.

Busca por nova sede do Hemosul

O Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, contou durante a agenda, que a SES, em conjunto com o município de Campo Grande, viabiliza uma nova sede para o Hemosul Coordenador.

A atual estrutura, com quase quatro décadas de funcionamento, não comporta a expansão tecnológica prevista para os próximos anos e o objetivo é estabelecer um espaço maior, moderno e próximo à região central, garantindo melhor fluxo de doadores e adequada infraestrutura para as demandas crescentes da Rede Hemosul.

“A parceria entre o Ministério da Saúde e a SES permite ampliar a capacidade de armazenamento de plasma no estado e fortalecer nossa contribuição à produção nacional de hemoderivados. Com a instalação dos novos equipamentos, teremos um avanço significativo no aproveitamento das doações. Também estamos trabalhando com o município para definir um novo local para o Hemosul, adequado ao crescimento da nossa rede e ao atendimento dos doadores”, afirma Simões.

A Coordenadora da Rede Hemosul, Marina Torres, reforçou que com os novos freezers, os números de doações serão ampliados. “Os novos equipamentos fortalecem todo o processo de conservação do plasma, melhorando a qualidade, evitando perdas e garantindo que mais material siga para a Hemobrás. Isso significa mais medicamentos disponíveis para pacientes que dependem de imunoglobulina, albumina e fatores de coagulação. É um passo decisivo para aumentar e melhorar ainda mais o atendimento, valorizando cada doação recebida”.

A Superintendente substituta do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, Rozana Caimar, conta a importância da distribuição dos novos equipamentos para todas as regiões do Estado.

“Este investimento integra a modernização nacional da Hemorrede, que soma R$ 116 milhões em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, os novos equipamentos ampliam a capacidade técnica do estado e garantem que os serviços operem com maior segurança, eficiência e padrão de qualidade, fortalecendo o cuidado em todas as regiões do estado”.