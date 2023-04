Temporal destrói casas e deixa cidade há mais de 12 horas sem energia em MS

O município de Bataguassu a 341 km de Campo Grande, foi fortemente impactado pelo temporal da última quinta-feira (13), árvores foram derrubadas, postes de eletricidade e estruturas metálicas ficaram destruídas e casas foram destelhadas. Entre a madrugada de ontem até a manhã desta sexta-feira (14), o acumulado de chuva foi de 20,2mm.

Devido ao temporal, a cidade está há mais de 12 horas sem energia elétrica, informações divulgadas pelo site Cenário MS apontam que os ventos atingiram 59,4 km/h e alcançaram um raio de 2 quilômetros entre os km 17 e 19 da rodovia BR-267.

O vendaval também destruiu a cobertura da base da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no km do 18 da rodovia BR-267, e derrubou a estrutura de um posto desativado, onde funcionava uma lava-jato e uma borracharia.

Desde as primeiras horas do dia Equipes da Energisa trabalham para restabelecer a eletricidade no local.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades, para 66 municípios do Estado. Ele vale até o fim da manhã de hoje, com possibilidade de ser renovado.

O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

São 66 municípios sob este alerta: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

