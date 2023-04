Sexta-feira será de chuva devido a avanço de frente fria

Após uma noite chuvosa em diversos pontos de Campo Grande, a sexta-feira (14) será de tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidade e chuvas no Estado.

Chuvas de intensidade fraca a moderada devem acontecer durante a tarde em algumas cidades. Nas regiões Centro-sul e Leste do Estado, elas podem ser mais intensas, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que em Campo Grande a mínima será de 22°C e a máxima de 27°C. Em Dourados, mínima de 21ºC e máxima de 26°C. Ponta Porã e Iguatemi aguardam por mínimas de 21°C e máxima de 25°C.

Na região Norte do Estado, a previsão de 22°C de mínima e máxima de 29°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 28°C. Em Aquidauana, a máxima será de 27ºC. Na região do bolsão, Três Lagoas terá 22°C de mínima e máxima de 31°C.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades, para 66 municípios do Estado. Ele vale até o fim da manhã de hoje, com possibilidade de ser renovado.

O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

São 66 municípios sob este alerta: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Primeiro frio do ano?

De acordo com o Climatempo, há possibilidade de frio para diversas regiões do país, inclusive para MS, durante o feriado da semana que vem, dia 21 de abril.

A força e abrangência desta frente fria ainda está sendo avaliada pelos meteorologista da Climatempo, mas já se pode adiantar que sua massa de ar frio, de origem polar, poderá causar resfriamento suficiente para que ocorra geada nas áreas mais elevadas dos três estados da Região Sul e que um resfriamento forte também poderá ocorrer em São Paulo, no centro-sul do Rio De Janeiro e de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul, no extremo sul de Goiás e no extremo sul/sudoeste de Mato Grosso.

Para os meteorologistas da Climatempo, esta massa de ar frio tem potencial para fazer a “virada de chave” do verão para o outono, expressão usada para representar uma mudança de padrão nas características da atmosfera, que deve sair das condições úmidas e quentes (verão) e começar a mostrar um padrão mais seco e frio, típico do outono. Com essa massa de ar frio, a América do Sul deve efetivamente deixar o verão e entrar no outono.

A passagem desta massa de ar frio deve causar um resfriamento intenso e mais prolongado, avançando para áreas do interior do Brasil.