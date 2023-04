Macaco-prego é capturado com corda ao corpo e usando fralda

Um macaco-prego foi capturado pela Polícia Militar Ambiental na noite de ontem (13). O animal estava enroscado em galhos de árvore alta. Além disso ele estava com cordas presas em seu corpo e utilizava fraldas, o que contribuiu para que o macaco ficasse preso.

O chamado foi feito pelo morador de uma residência, localizada no bairro Vila Rosa, em Campo Grande.

Após constatarem a altura em que o animal se encontrava, a PMA acionou o Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate. Em conjunto, as equipes utilizaram uma escada, puçá e uma pinça especial para capturar o primata com sucesso.

Segundo informações da polícia, acredita-se que o primata tenha escapado de uma residência próxima, onde possivelmente estaria sendo mantido em cativeiro, já que foi encontrado com uma corda amarrada ao corpo e vestindo fralda.

O animal será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na capital, onde receberá os cuidados necessários e será acompanhado até sua possível reintrodução na natureza.

