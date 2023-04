Campo Grande sedia VI festival e simpósio internacional de violão

Com diversas apresentações e atividades artísticas, o VI Festival e Simpósio Internacional de Violão em Campo Grande será realizado entre os dias 17 a 22 de Abril. Sob direção artística de Marcelo Fernandez, o evento irá promover performances de violonistas mundiais e também masterclasses sobre violão solista.

Entre os artistas convidados estão Pedro Rodrigues (Portugal), Daniel Morgade (Peru/Uruguai), Gonzalo Victória (Uruguai), Gilson Antunes (UNICAMP), Fábio Scarduelli (UENG) Humberto Amorim (UFRJ), André Espindola (Argentina/Brasil), Evandro Dotto, Caio Bressan, Quarteto Toccata, Duo Borba -Nonato, dentre outros.

Nas edições anteriores, o Festival recebeu alguns dos mais importantes nomes do violão mundial, como Eduardo Isaac, Máximo Diego Pujol, Lúcio Ianel e Marcos Pablo Dalmácio (argentinos), Adam Levin (EUA), Marcos Punha (Bolívia) (Argentina) Benjamim Schek (Suíça), duo Orellana Orlandini (Chile), além dos brasileiros Edelton Gloeden, Roberto Correia, Michel Maciel, dentre muitos outros.

O Festival contará com palestras didáticas ministradas por professores da USP (Universidade de São Paulo), UFPB (Universidade Federal de Pernambuco), UFG (Universidade Federal de Goiás), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Unespar (Universidade Estadual do Paraná). As palestras irão ser divididas por temáticas musicais, como; Canto e processos composicionais, musicologia e performance, violão na universidade: Alta performance e educação musical e repertório latino-americano para violão.

Serviço:

Todas as atividades são gratuitas e certificadas pela UFMS – que oferecerá alojamento para alunos que residem fora de Campo Grande. As vagas são limitadas. Locais, inscrições, programação completa e demais informações/contato com a organização estão disponíveis no site: festivaldemusica.ufms.br.

