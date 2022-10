Temporal deixa 39 bairros da Capital sem energia elétrica

O temporal registrado nesta quinta-feira (6), gerou diversos estragos por Campo Grande, por volta das 16h os ventos chegaram a 77,8kmh, acompanhado de descargas atmosféricas e nevoeiro que encobriu a região do Aeroporto Internacional da Capital. Com a força dos ventos diversos bairros ficaram sem energia elétrica.

De acordo com o boletim divulgado pela Energisa, concessionária que administra a energia elétrica em Campo Grande, o temporal deixou 39 bairros sem luz na Capital. Os estragos na rede elétrica foram provocados pela quedas de árvores e objetos na fiação e rompimento de cabos.

A concessionária esclareceu que reforçou quatro vezes o número de equipes em campo para restabelecer a energia nos locais afetados. Além de Campo Grande, a ventania atingiu as cidades de Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana e São Gabriel do Oeste. Em Dourados e Corumbá, por onde o vendaval passou mais cedo, a situação está controlada.

Na Capital foram registradas 347 mil descargas atmosféricas. Na manhã desta sexta-feira (7), a quantidade de clientes normalizados após o impacto da chuva forte e ventos de 80km/h (Inmet), alcançou 75%, segundo a Energisa.

De acordo com a Energisa, as equipes seguem trabalhando desde a madrugada para restabelecer a energia nos seguintes bairros: Vila Nova Campo Grande, Jardim América, Tiradentes, Jardim Centenário, Rita Vieira, Vila Carlota, Jardim São Conrado, Jardim dos Estados, Coronel Antonino, Jardim Los Angeles, Vila Nasser, Chácara Cachoeira, Alves Pereira, Chácara das Mansões, Conjunto União, Jardim Tijuca, Universitário, Chácara dos Poderes, Santo Amaro, Jardim Leblon, Nova Lima, Moreninhas, Parque do Lageado, Cruzeiro, Maria Aparecida Pedrossian, Mata do Segredo, Centro, Jardim Veraneio, Santa Fé, São Francisco e Vilas Boas.

Cerca de 20 arvores foram derrubadas e nove casas ficaram destalhadas com a chegada do ciclone extratropical em Mato Grosso do Sul.

Alerta de tempestade

Mato Grosso do Sul segue em alerta de tempestade nesta sexta-feira (7), o aviso divulgado hoje (7) pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo

Conforme o alerta também existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Os bairros impactados pela tempestade foram: Monte Castelo, Universitário, Caiçara, Conjunto José Abrão, Jardim Centro-Oeste, Jardim Centenário, Conjunto Aero Rancho, Jardim Leblon, José Alves Pereira, Maria Aparecida Pedrossian, Carandá Bosque, Vila Piratininga, Vila Sobrinho, Jardim Autonomista, Vilas Boas, Vila Nasser, Rita Vieira, Moreninhas, Tiradentes, Jardim São Conrado, Nova Campo Grande, Coronel Antonino, Jardim Veraneio, Jardim São Lourenço, Coophavila II, Mata do Segredo, Chácara das Mansões, Jardim Batistão, Jardim dos Estados, Jardim Los Angeles, Portal Caiobá, Guanandi, Residencial União, Nova Lima, Jardim Noroeste, Vila Carlota, Santa Fé, Taquarussu e Taveirópolis.

Serviço:

Em caso de queda de energia, a Energisa orienta que os afetados busquem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On. Mais informações sobre o tempo podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

