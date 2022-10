PRF apreende 1,7 tonelada de maconha em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.733 Kg de maconha, na tarde desta quinta-feira (6), em Camapuã, a 140 km de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando abordaram um caminhão M.Benz/L 1519. Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas da equipe.

Os policiais realizaram uma busca na carga do caminhão, de paletes, e descobriram que em meio ao material estavam escondidos vários tabletes de maconha, sob uma lona. Questionado sobre a droga, o condutor disse que receberia R$ 10.000,00 para entregá-la no Distrito Federal.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Camapuã, assim como o entorpecente apreendido.

