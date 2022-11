Tempo segue instável com possibilidade de chuva em MS

O tempo segue instável em todo Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (23). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de chuvas e tempestades nas regiões centro-norte e leste, devido ao deslocamento de uma frente fria oceânica.

O sol aparece com variação de nebulosidade nas regiões oeste e sul do estado. Nestas áreas o avanço de um sistema de alta pressão será responsável pelo tempo estável.

Para esta quarta-feira são esperadas temperaturas mínimas entre 19/21°C e máximas de até 28°C nas regiões sul e leste. Na região norte, as mínimas devem ficar entre 20/22°C e as máximas podem chegar a 31°C. Em Campo Grande o tempo também amanheceu instável, com sol entre nuvens. Os termômetros podem marcar mínima de 22°C e máxima de 28°C.

O prognóstico do Cemtec indica que em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h.

Chuvas

Foi divulgado um prognóstico climático para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro em Mato Grosso do Sul e a meteorologia promete chuva e calor para o estado.

A média histórica de precipitação para Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF), indica que as chuvas variam entre 500 a 700 mm em grande parte do estado. Já nas regiões do Cone-sul, como em Iguatemi, Corumbá e Sudoeste, Porto Murtinho, as chuvas variam entre 400 a 500 mm. E Pedro Gomes, extremo norte as chuvas variam entre 700 a 800 mm.

