Alemanha, Espanha e Bélgica fazem suas estreias na Copa nesta quarta; confira horários

A quarta-feira (23) promete agitar a Copa com grandes seleções em campo. Alemanha, Espanha, Croácia e Bélgica, postulantes ao título, estreiam na competição com muitas expectativas. Ao todo são quatro jogos que pertencem ao grupo E e F. As partidas serão transmitidas Rede Globo, SporTV, Globoplay e Cazé TV.

Elencos estrelados agitam essa rodada. Nomes como De Bruyne, o goleiro Noier, entre outros, podem fazer a diferença técnica para as equipes. Além das grandes seleções, Marrocos, Japão, Costa Rica e Canadá estreiam na competição e podem complicar para as favoritas.

6h – Grupo F – Marrocos x Croácia

9h – Grupo E – Alemanha x Japão

12h – Grupo E – Espanha x Costa Rica

15h – Grupo F – Bélgica x Canadá

Croácia x Marrocos

Marrocos e Croácia se enfrentam às 6h, no Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar. O jogo pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo será transmitido na TV e na internet por Globo, SporTV, Globoplay e no aplicativo FIFA+.

Atual vice-campeã, a Croácia chega para a Copa do Mundo do Qatar com uma geração um pouco mais envelhecida e sem um de seus pilares: Ivan Rakitic. Contudo, os Vatreni contam com seu grande craque para repetir a campanha histórica de 2018: Luka Modric. Nos últimos jogos, a seleção mostrou um sistema defensivo consolidado, entretanto um ataque pouco efetivo.

Alemanha x Japão

Após a campanha desastrosa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Alemanha inicia a sua corrida pelo pentacampeonato nesta quarta-feira (23), diante do Japão, às 9h, no Estádio Internacional Khalifa, pela primeira rodada do Grupo E do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

O grande desfalque é Leroy Sané, que deve ser poupado devido a dores no joelho. Nas Eliminatórias, os alemães conquistaram a classificação com uma ótima campanha. Em 10 jogos disputados, conquistou nove vitórias e sofreu apenas uma derrota. Aproveitamento de 90%.

Espanha e Costa Rica

Espanha e Costa Rica duelam às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium. A seleção de Luís Henrique chega jogando um bom futebol e uma das postulantes ao título.

Entrando nesta Copa do Mundo com uma geração de jovens jogadores, a Espanha vem de vitória em amistoso. Em outras palavras, bateu a Jordânia por 3 x 1, depois de só ter atuado pela Liga das Nações. Nesse sentido, venceu Portugal por 1 x 0 e perdeu para a Suíça por 2 x 1.

Por outro lado, a Costa Rica chegou ao Mundial pela repescagem, e vem de bons resultados nos amistosos preparatórios. Isso porque venceu a Nigéria por 2 x 0 e o Uzbequistão por 2 x 1. Antes de tudo, empatou com a Coreia do Sul em 2 x 2.

Bélgica x Canadá

Bélgica e Canadá estreiam às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. A partida é válida pelo Grupo F, composto também por Croácia e Marrocos. A partida promete ser interessante, com duas equipes que jogam um bom futebol.

Depois de igualar o melhor resultado de sua história no último mundial, a Bélgica chega para o Catar querendo mais. Responsável pela eliminação do Brasil em 2018, a seleção belga segue com De Bruyne, Hazard e Lukaku, que inicia a Copa do Mundo com problema de lesão, como grandes nomes da equipe.

Recentemente, a seleção Rubro-Negra sofreu algumas derrotas pela Nations League e não tem mais nomes como Hazard e Lukaku no auge, mas contando ainda com Courtois e De Bruyne em boa fase.

Já o Canadá vive o melhor momento de sua história. A seleção conseguiu retornar para a Copa do Mundo após 36 anos e conta com Alphonse Davies como principal nome. Entretanto, a diferena técnica entre a equipes ainda coloca a Bélgica como franca favorita.