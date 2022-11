Próximos meses serão de calor e chuva acima da média segundo meteorologia

Foi divulgado um prognóstico climático para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro em Mato Grosso do Sul e a meteorologia promete chuva e calor para o estado. O estudo foi feito pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) e divulgado nesta terça-feira (22).

A média histórica de precipitação para Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF), indica que as chuvas variam entre 500 a 700 mm em grande parte do estado. Já nas regiões do Cone-sul, como em Iguatemi, Corumbá e Sudoeste, Porto Murtinho, as chuvas variam entre 400 a 500 mm. E Pedro Gomes, extremo norte as chuvas variam entre 700 a 800 mm.

Na média de múltiplos modelos climáticos (ensemble), a previsão indica que as chuvas ficarão dentro da média histórica para o período. Já o modelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), indica que as chuvas ficarão 40-60% abaixo da média histórica nas regiões centro-oeste, sudoeste e pantanal. Por outro lado, nas regiões extremo norte, bolsão e extremo sul, as chuvas ficarão 35-50% acima da média climatológica para o período de DJF de 2022/2023.

O Cemtec destaca que mesmo o modelo indicando condições favoráveis para chuvas abaixo da média histórica, por exemplo, devido a atuação da La Niña, é possível que, em partes do estado, possam ocorrer excessos de chuvas devido a fatores de outras escalas de tempo, como foi observado nos últimos meses.

A NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional) indica a probabilidade de 76% de manutenção de La Niña, que deve se estender no trimestre de Janeiro-Fevereiro-Março de 2023, e depois entrar em fase de neutralidade.

O modelo climático do Inmet também indica que as temperaturas ficarão 45-60% acima da média histórica, ou seja, mais quente que o normal, nas regiões centro-oeste, sudoeste, nordeste e pantanal. Por outro lado, na região extremo norte, o modelo indica que as temperaturas ficarão 35-50% acima da média climatológica para o período de DJF de 2022/2023.

