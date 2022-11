FCDL entrega troféu “Mulher de Sucesso” dia 10

Um seleto grupo de 60 mulheres que fizeram a diferença em 2022 nas mais diferentes atividades profissionais em Mato Grosso do Sul serão homenageadas pela FCDL MS – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul com a entrega do troféu Mulheres de Sucesso 2022 pelo terceiro ano consecutivo. O evento está programado para a manhã do sábado 10 de dezembro, no Cinemark, que fica no Shopping Campo Grande .

Empresárias, empreendedoras, varejistas, médicas, militares, políticas, jornalistas, mulheres fortes e destemidas, que enfrentam a pior crise já vivida pelo mundo moderno, serão homenageadas com a entrega de troféus. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes já confirmou a presença na entrega dos troféus para a homenageadas.

A presidente da FCDL, Inês Santiago, fez questão de destacar que o evento, demonstra todo o respeito e gratidão que a entidade tem por essas mulheres que se destacam tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Inês Santiago, citou a participação da mulher na sociedade seja como empresária e como mãe , esposa filha, e sua incrível capacidade de superação. “A força da mulher move o nosso a nossa sociedade ”. concluiu Inez Santiago