Suspeito de execução em posto pulou de carro em movimento para fugir da polícia

A polícia identificou o homem suspeito de executar Francisco Anderson Costa Silva, de 38 anos, na noite de sexta-feira (28), em posto de combustível no Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Esdras Neiva Garcia, de 21 anos, apontado como autor do crime, segue foragido.

O suspeito foi identificado após análise das imagens do posto de gasolina. Conforme os policiais o homem seria morador do bairro Boa Vista, durante diligências no local moradores relataram aos agentes que Esdras havia saído de casa em um Fiat Argo branco, carregando uma mochila preta. A suspeita é que ele estaria indo até o bairro Guanandi, para se esconder na casa de familiares.

Durante as buscas pelo suspeito os policiais identificaram o carro descrito pelas testemunhas, o condutor do veículo relatou ser motorista de transporte de passageiros, e confirmou ter transportado Esdras, segundo ele durante o percurso ao perceber a aproximação da polícia o passageiro pulou do veículo em movimento, abandonando todos os pertences.

Questionado sobre o homicídio, o motorista relatou ter recebido o vídeo da execução por grupos de whatsapp, e em conversas com o passageiro, notou que Esdras estava bastante agitado, dizendo que havia acabado de fazer uma “fita monstra” em um posto de combustível.

O motorista recebeu voz de prisão na madrugada de hoje (29) e foi encaminhado a Depac Tiradentes para prestar esclarecimentos, no veículo os policiais encontraram uma mochila contendo uma pistola, três carregadores, munições, roupas e documentos de Esdras. A polícia segue investigando a motivação do crime.

O crime

Francisco Anderson Costa Silva, de 38 anos, foi morto a tiros na frente da esposa e filha na noite desta sexta-feira (28). O crime ocorreu em um posto de gasolina localizado no cruzamento da Rua Fátima do Sul com a Avenida Ministro João Alberto.

Imagens registradas pela câmera de segurança mostram Esdras se aproximando a pé pela lateral traseira do veículo, e sem dar chance de reação à vítima efetua os disparos que levaram Francisco ao óbito no local, o suspeito foge logo em seguida.

