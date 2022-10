Gostosuras ou travessuras? Veja receitas para o Halloween

No dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas e, nessa data, um dos destaques é a abóbora. Saborosa e nutritiva, ela pode ser preparada de diversas formas, seja em pratos doces ou salgados. Além disso, pode ser combinada com diversos tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos duas receitas, uma salgada e uma doce. Confira!

Abóbora Recheada

Ingredientes:

2 abóboras cabotiá

1/2 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

500 g de carne moída

200 g de cogumelo em conserva fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar

Modo de Preparo:

Corte as abóboras na horizontal, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue.

Em seguida, junte a carne moída e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova a polpa da abóbora, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Brigadeiro de Abóbora

Ingredientes:

250 g de abóbora cozida e espremida

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de margarina

Açúcar cristal para envolver

Cravos-da-índia para decorar

Modo de Preparo:

Leve os ingredientes ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela (ponto de enrolar). Transfira para um prato untado com margarina, cubra com filme plástico rente ao doce para não formar película e deixe esfriar completamente. Com pequenas porções da massa, modele bolinhas com as mãos untadas. Trace riscos na lateral para imitar os “gomos” da abóbora. Envolva os docinhos em açúcar cristal, disponha em forminhas e decore com cravos.