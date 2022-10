VÍDEO: Homem é executado na frente da esposa e filha em posto da Capital

Um homem identificado como Francisco Anderson Costa Silva, de 38 anos, foi morto a tiros na frente da esposa e filha na noite desta sexta-feira (28). O crime ocorreu em um posto de gasolina localizado no cruzamento da Rua Fátima do Sul com a Avenida Ministro João Alberto, na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 20h15, a equipe Depac-Cepol foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, ao chegar ao local os policiais encontraram Francisco sem vida em seu veículo. Informações apurados no local indicam que um homem se aproximou pela lateral traseira do veículo, e sem dar chance de reação à vítima efetuou alguns disparos que levaram Francisco ao óbito no local.

Imagens registradas pela câmera de segurança do local mostram o momento em que o autor se aproxima da janela do motorista, dispara duas vezes contra Francisco e foge logo em seguida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima veio a óbito no local. O caso foi registrado como homicídio qualificado como emboscada e segue em investigação.

Confira o vídeo:



