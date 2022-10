Chegou o fim de semana do Halloween! Já preparou sua fantasia?

Chegamos ao último fim de semana do mês de outubro e tem eleição no domingo. Mesmo assim, temos opções de entretenimento e muita diversão para todo mundo: crianças, jovens, adultos, para a família e para os amigos.

Para quem gosta de curtir a multiculturalidade e se fantasiar nessa data, tem festa à fantasia, inclusive, com premiação, e shopping promovendo o tão conhecido “doces ou travessuras”. Além disso, tem também troca de figurinhas da Copa do Mundo, Static Monsters e muito mais, confira!

Sábado – 29/10

No sábado, as crianças que vierem fantasiadas ganharão doces nas lojas do Shopping Bosque dos Ipês para celebrar o Halloween. As entregas serão feitas durante o horário de funcionamento das lojas, das 10h às 22h. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Static Monsters

A Capital de Mato Grosso do Sul recebe a competição no dia 29 de outubro, das 9h às 18h, no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada franca para o público mediante arrecadação de alimentos não perecíveis no local. Realizado simultaneamente em mais de 25 países, o Static Monsters ranqueia competidores no mundo todo em provas de técnica e força de levantamento de peso. Serão realizadas duas provas durante a competição: O Log Lift e o Axle Deadlift.

Sunset Growler

A Sunset Growler traz neste sábado, das 12h às 16h, a música de Luiz Acosta, com sucessos do pop rock nacional. A partir das 19h, até as 23h, quem assume o palco é a Brandes Band, com o melhor do rock.

Xadrez Capivara

O Bosque traz, mais uma vez, no sábado, o Xadrez Capivara, das 14 às 19h. O grupo de xadrez, que tem monitores e materiais para realizar o jogo, reúne entusiastas do xadrez e pessoas que queiram aprender a jogá-lo, de forma gratuita, na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

New Faces

Sábado, das 14 às 19h, acontece no Shopping Bosque dos Ipês a seletiva de modelos da 2ª Edição do Mato Grosso do Sul Fashion Week (MSFW). Serão selecionados modelos iniciantes, agenciados, freelancers e pluz size para compor o casting do evento e passar por um curso preparatório gratuito para poder estrear na passarela.

Sesc no Bosque – ‘Pia Mater’

O Bosque traz, também, o espetáculo “Pia Mater”, no sábado, às 15h, no Arena Sesc, do Shopping Bosque dos Ipês. Com classificação livre e entrada gratuita, a trama mostra que, entre trocas de fraldas, banhos, sonecas do bebê e passeios de carrinho, a palhaça dorme e sonha com situações improváveis. O enredo apresenta de forma cômica e, por vezes, dramática, o complexo universo da maternidade.

Sesc no Shopping Norte Sul

No sábado, às 15 horas, a Cia. Teatro do Mundo terá o espetáculo “Histórias de TerRir”, da Turma do Bolonhesa, no Shopping Norte Sul Plaza. Dessa vez a turma do Bolonhesa vai contar histórias de arrepiar. Mas, como palhaços que são, essas histórias de terror vão ganhar um toque de humor e se tornar histórias de TerRir. Rir é um ato de resistência e coragem. Com muita música e poesia, tudo vira magia com a Turma do Bolonhesa. O Norte Sul Plaza fica na Av. Ernesto Geisel, 2.300, Jockey Club.

Troca de Figurinhas

No sábado, das 14h às 20h, também tem abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Barley Bar

Sábado tem o Halloween do Barley Bar, a partir das 18h, tem música boa e dançante com Vozmecê e depois, como parte da dobradinha, os Alziras sobem ao palco do Barley Bar, que fica na Rua Jacuí, 91, no bairro Ipiranga. O couvert artístico é de R$ 15

Halloween Blues Bar

No sábado, a partir das 20h, tem a já tradicional festa Halloween Blues Bar, com decoração interativa, concurso com premiação em dinheiro para as melhores fantasias e muito rock’n’roll, com as bandas Control A e Stone Crow, de Campo Grande. Os ingressos custam R$ 30, já estão no 3º lote e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.sympla. com.br/evento/5-halloween- -blues-bar/1710893

Domingo – 30/10

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – música

O Sesc no Bosque traz música de forma gratuita no domingo, das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, com Tonico da Viola. Tonico iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, no Estado de São Paulo. Como intérprete, tem o dom de criar novos arranjos musicais para canções de artistas como Diogo Nogueira, Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, entre outros.

‘Doces ou Travessuras’ no Bosque

No domingo, as crianças que vierem fantasiadas também ganharão doces nas lojas do Shopping Bosque dos Ipês para celebrar o Halloween. As entregas serão feitas durante o horário de funcionamento das lojas, das 12h às 20h.

Troca de Figurinhas

No domingo, das 14h às 20h, também tem abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Xadrez Capivara

O Bosque traz, mais uma vez, no domingo, o Xadrez Capivara, das 14 às 19h. O grupo de xadrez, que tem monitores e materiais para realizar o jogo, reúne entusiastas do xadrez e pessoas que queiram aprender a jogá-lo, de forma gratuita, na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Sesc no Shopping Norte Sul

No domingo, às 15h, a atividade será conduzida pela Badaiá Arte, que leva ao público a narração de histórias de Eva Furnari no Shopping Norte Sul Plaza. A cia. desenvolveu uma sessão de histórias e brincadeiras de palavras que dura em torno de 50 minutos e propõe apresentar narrativas de Furnari, como “Rumboldo”, “Pandolfo Bereba”, “Lolo barnabé”, “Bruxa Zelda e os 80 Docinhos” bem como mostrar algumas das brincadeiras de palavras de sua criativa compilação de jogos da cultura popular brasileira reinventada, presentes em livros como “Adivinhe se Puder”, “Assim Assado”, “Você Troca?”, entre outros.

