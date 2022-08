Crias da base brilham e Vasco vence o Tombense por 3 a 0

O Vasco da Gama conseguiu uma grande vitória em cima do Tombense (MG), por 3 a 1, na manhã de hoje (13), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Com o resultado positivo, o clube carioca sobe para 42 pontos, seguindo na 4º colocação do Campeonato Brasileiro da Série B.

O primeiro gol da partida saiu aos três minutos do primeiro tempo com Andrey Santos. A jogada saiu dos pés de Marlon Gomes que tocou de primeira para Nenê, que foi na linha de fundo, cruzando rasteiro para Andrey, que finalizou fora do alcance do goleiro Felipe Garcia. 1 a 0.

Aos 39 minutos, Marlon Gomes recebeu a bola no meio campo, driblou toda defesa do Tombense e chutou colocado no canto esquerdo. Golaço!

Marlon fez o seu primeiro gol como jogador profissional. 2 a 0.

Já na etapa final, aos 27, Andrey Santos serviu Palácios na direita que sozinho finalizou no canto direito. 3 a 0.

O Vasco da Gama volta ao campo na próxima quarta-feira às 19h (de MS), fora de casa, contra o CSA. Já o Tombense recebe o Sport no mesmo dia, às 20h30.

