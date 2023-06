SOFTSWISS Game Aggregator vê crescimento na plataforma de cassino e divulga os resultados do primeiro trimestre de 2023

A indústria do iGaming tem crescido a passos largos em várias regiões do globo, e a SOFTSWISS Game Aggregator, companhia responsável por oferecer soluções de software para gerenciamento de operações de games para cassinos online e plataformas de apostas, tem obtido resultados impressionantes em 2023.

De acordo com a empresa, somente no primeiro trimestre deste ano, eles tiveram a adição ao seu catálogo de mais 70 marcas de iGaming, com isso, atualmente a SOFTSWISS Casino Platform conta com 770 clientes que atuam no mercado da jogatina digital. A empresa também revelou que os usuários se divertiram em 10.800 jogos da companhia no primeiro trimestre deste ano – 650 games a mais se comparado ao último trimestre de 2022.

Vale destacar que a operadora tem ampliado sua atuação no mercado latino americano, que é um dos mais promissores do mundo e está em franco desenvolvimento. E para se destacar na América Latina, a SOFTSWISS tem firmado algumas parcerias com o intuito de ofertar jogos que atendam a predileção dos habitantes da região e consequentemente aumentem a popularidade da companhia.

“O número crescente de provedores de jogos que integram seu conteúdo à nossa plataforma de agregação e o número cada vez maior de jogos que estão sendo jogados significam o valor e a qualidade da nossa oferta. O portfólio do SOFTSWISS Game Aggregator contém jogos exclusivos e de alto nível de várias operadoras. Isso garante que nossos clientes descubram oportunidades únicas para seus negócios que os ajudarão a atingir suas metas”, explica a diretora da SOFTSWISS Game Aggregator, Tatyana Kaminskaya.

Segundo a SOFTSWISS, seu portfólio conta com mais de 16 mil jogos que estão à disposição dos seus clientes, sendo que a companhia adota diversas ferramentas inovadoras para impulsionar a atuação das operadoras de iGaming e aumentar o engajamento dos consumidores.

Atualmente, o Brasil é visto como um dos mercados de iGaming mais promissores do mundo, já que o país conta com mais de 210 milhões de habitantes, e uma boa parcela dessa população demonstra interesse em se divertir nas plataformas de apostas esportivas e cassinos online. Com isso, nos últimos anos desembarcaram no país uma boa quantidade de operadoras com plataformas de casinos online que pagam e aceitam depósitos a partir de diferentes métodos de pagamento, como Pix, boleto cartão de crédito, entre outros. Sendo que, para incentivar e fidelizar o consumidor, essas plataformas oferecem promoções únicas, como o bônus de boas-vindas, que garante ao usuário um saldo extra em seus primeiros depósitos, para que ele possa testar diferentes jogos e se divertir por mais tempo sem precisar gastar muito.

Passo importante em direção da regulamentação

Como dito anteriormente, o Brasil possui um mercado de jogatina online com um potencial enorme de crescimento, e há alguns meses a regulamentação das apostas esportivas tem sido um assunto constante no meio político do país.

Recentemente, após muitas especulações, o Ministério da Fazenda apresentou o texto da Medida Provisória que regulamentará as apostas esportivas , e não tardou para que o Congresso Nacional voltasse a se movimentar em relação à regulamentação dos jogos de azar no Brasil.

Isso porque, pouco tempo depois da apresentação da MP das apostas esportivas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, realizou o despacho do Projeto de Lei 442/91 (PL 2234/2022 no Senado) para ser apreciado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A matéria em questão trata da regulamentação de diversas modalidades de jogatina no Brasil, tanto no ambiente físico quanto digital, como jogo do bicho, apostas esportivas, bingo, cassinos, entre outras. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro do ano passado, e por um bom tempo ficou engavetado no Senado, mas com a postura do governo Lula em relação às apostas esportivas, parece que finalmente a proposta voltará a se movimentar no Congresso Nacional.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.