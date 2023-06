Mês começa com tempo estável, temperaturas amenas e sem chuva para MS

O mês de junho começa com trégua das chuvas em Mato Grosso do Sul e o tempo volta a ficar estável com sol e variação de nebulosidade nesta quinta-feira (1º). Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o dia começou com mínima de 17º C em Campo Grande e a máxima não deve passar de 23ºC.

Já em Dourados a mínima será de 15º C e a máxima permanece a mesma da Capital. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá mínima de 16ºC e máxima de 22ºC. Na região Conesul, Iguatemi fica com mínima de 15°C e máxima 24°C. No Sudoeste, Porto Murtinho começa o dia com mínima de 19°C e máxima atinge 27°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 19°C e máxima de 26°C; em Aquidauana, mínima de 17°C e máxima de 26°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 18°C e a máxima de 28°C, Camapuã terá mínima de 19ºC e máxima de 26ºC. No Bolsão, a mínima será de 18ºC e a máxima de 25°C.

