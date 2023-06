Audiência pública vai discutir educação especial

O Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal de Campo Grande, recebe na segunda-feira (5) audiência pública para discutir sobre o tema “Educação Especial”. Os trabalhos acontecem a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Educação e Desporto, composta pelos vereadores Prof. Juari (presidente), Valdir Gomes (vice), Beto Avelar, Professor Riverton e Ronilço Guerreiro.

Segundo o vereador Prof. Juari, todas as entidades, organizações, familiares e comunidades escolares, estão convidadas para contribuir na audiência pública.

