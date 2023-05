Maduro desembarca em Brasília a convite de Lula para cúpula sul-americana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou no Brasil na noite de domingo (28) para participar de uma reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com líderes sul-americanos, que visa a revitalização da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), agendada para esta terça-feira (30).

“Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente”, disse Maduro no Twitter.

A participação de Maduro na reunião suscita desconforto entre os presentes, sendo o presidente do Chile, Gabriel Boric, um dos líderes regionais com postura crítica em relação aos abusos aos direitos humanos perpetrados por Caracas. Vale ressaltar que o governo de Lula anunciou a retomada das relações com a Venezuela antes mesmo de assumir o cargo, restabelecendo os laços que foram rompidos durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Em 2019, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, uma portaria foi emitida proibindo a entrada de autoridades de alto escalão da Venezuela no Brasil. Essa proibição foi revogada no final do ano passado. Na época, o então presidente reconheceu Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana, como o legítimo chefe de Estado do país vizinho.

Em março deste ano, o ex-chanceler Celso Amorim, chefe da assessoria especial da Presidência, viajou a Caracas, onde se encontrou com Maduro e membros da oposição ao regime. Durante a reunião, foram abordadas questões como as eleições programadas na Venezuela para 2024 e a dívida de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) que o país possui com o Brasil.

Com informações da Folhapress.