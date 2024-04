Sétima edição da corrida e caminhada sangue bom 2024, uma corrida para quem corre pela vida!

Instituto Sangue Bom, Hospital de Câncer Alfredo Abrão e Apae se unem para promover a solidariedade, prevenção e saúde através do esporte

O Instituto Sangue Bom está promovendo a sétima edição da maior corrida solidária do Estado que destinará toda a renda das inscrições para duas instituições filantrópicas: o Hospital de Câncer Alfredo Abrão e para a APAE de Campo Grande – MS. O lançamento ocorrerá no dia 9 de abril, às 8h30, no Espaço Joseph, localizado na Rua 7 de Setembro nº799 (em frente ao Thomáz Lanches). A Corrida será realizada no dia 23 de junho, às 7h, nos altos da Av. Afonso Pena, com largada e chegada na Cidade do Natal.

Além de ajudar as entidades, o Instituto tem outros objetivos nobres: incentivar a doação de sangue e medula óssea, multiplicar informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e ainda divulgar o Teste do Pezinho- Doença Fenilcetonúria, uma doença rara, cujo mês de conscientização é junho.

O Sr. Carlos Alberto Rezende, mais conhecido como “professor Carlão” é Biomédico, Professor de Biologia e Presidente e Fundador do Instituto Sangue Bom, além de Diretor-Regional da Associação Brasileira de Transplantados. Sua história reflete a trajetória na luta pela vida. Em 2015, o professor Carlão foi diagnosticado com Aplasia Medular Severa, com quadro muito grave e em 2016 foi agraciado com um Transplante de Medula. Após sobreviver a doença ele resolveu encarar um novo desafio: correr e promover corridas para celebrar a vida e chamar a atenção para a importância da solidariedade através da doação de sangue e do cadastramento de doadores de medula óssea.

Sensibilizado com a causa, em todas as edições há a destinação filantrópica e diante das dificuldades financeiras costumeiramente enfrentadas pelas entidades beneficentes ele destina as arrecadações para contribuir para a promoção da saúde.

O Hospital de Câncer de Campo Grande – MS Alfredo Abrão, maior hospital especializado em oncologia do Estado do Mato Grosso do Sul, com 99% dos pacientes oriundos do SUS, com 206.759 mil atendimentos/2023, é parceiro na causa. De acordo com a Presidente do hospital, Sueli Lopes Telles, o evento é muito importante pois promove a prevenção: “A caminhada e corrida são atividades positivas aliadas a uma alimentação saudável são sempre recomendadas. Importante a realização de exames periódicos como mamografias (câncer de mama) e PSA e toque (câncer de próstata) com objetivo de diagnosticar precocemente os principais tipos de tumores que acometem e matam mulheres e homens no mundo. Unidos ao Instituto Sangue Bom que incentiva a doação de sangue de medula óssea, com a Apae pelo Teste do Pezinho para as crianças, vamos multiplicar as informações e incentivar a população a adotá-los e desta forma ajudar a salvar vidas”, ressaltou a Presidente.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Campo Grande – MS (Apae-CG/MS) também parceira da Corrida, alertará sobre a importância do Teste do Pezinho, cuja data de conscientização é 06 de junho, e da Doença Fenilcetonúria, enfermidade rara, lembrada em 28 de junho, uma das patologias identificadas na Triagem Neonatal-Teste do Pezinho. A divulgação da importância da realização do teste e as informações sobre a enfermidade serão reforçadas.

Portanto, a Corrida e Caminhada Sangue Bom é muito mais que um evento esportivo, é um exercício de solidariedade, amor, empatia, prevenção e estímulo a hábitos saudáveis em prol da vida! Unidos na missão solidária pela saúde e vida!

A corrida ocorrerá em Campo Grande, dia 23 de junho

Inscrições: .www.kmaisclube.com.br

