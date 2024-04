Previsão para quarta-feira é de tempo estável em MS

Os mato-grossenses podem esperar por um período de tempo mais estável nos próximos dias, conforme indicado pela previsão meteorológica emitida pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Entre quarta (3) e quinta-feira (4), o Estado deve apresentar condições climáticas predominantemente estáveis, com temperaturas máximas não ultrapassando os 33ºC.

De acordo com o Cemtec, o sol estará presente na maior parte do Estado, nebulosidade variada devido ao avanço da alta pressão atmosférica. No entanto, é importante notar que há uma possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva, especialmente nas regiões centro-norte e oeste, impulsionadas pela combinação de calor e umidade do ar.

Em Campo Grande, a quarta-feira iniciou com céu parcialmente claro, e termômetros registrando 23ºC. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para a cidade é de 31ºC.

Nos municípios da região pantaneira, as temperaturas máximas previstas variam entre 32ºC e 34ºC. Em Coxim, espera-se uma máxima de 32ºC, enquanto Porto Murtinho e Aquidauana devem alcançar 33ºC. Já em Corumbá, a temperatura máxima pode chegar a 34ºC.

No sul do estado, as temperaturas também devem permanecer elevadas, com máximas de 31ºC em Ponta Porã e 33ºC em Dourados.

Outras cidades do estado também terão temperaturas máximas consideráveis para esta quarta-feira. São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul devem registrar 29ºC, enquanto Bonito e Paranaíba podem chegar a 31ºC. Em Três Lagoas, Água Clara, Nova Alvorada do Sul e Maracaju, as temperaturas podem atingir os 32ºC. Por fim, em Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí, espera-se que as máximas cheguem a 33ºC.

Com informações do Cemtec e Inmet.

