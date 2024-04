No mês dedicado à conscientização do autismo, Dr. Victor Rocha promove audiência pública para debater políticas públicas.

Marque na sua agenda: dia 08 de abril, a partir das 9h, na Câmara de Campo Grande

Abril é o mês destinado à Conscientização do Autismo, e para dar voz aos direitos e propor políticas públicas em prol das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Neurodiversos, o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) convocou uma audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande. O evento está agendado para o dia 08 de abril, a partir das 9h, na Casa de Leis.

“Decidimos realizar esta audiência para encontrar soluções para as famílias que têm membros com TEA. Mães nos procuraram relatando as dificuldades de acesso aos serviços de saúde pública para crianças e adolescentes. No ano passado, tivemos casos alarmantes, como o de um menino contido de maneira incorreta em um Centro Regional de Saúde aqui na Capital. São relatos que se acumulam ao longo dos anos sem solução. Vamos discutir e buscar soluções para resolver essas questões”, afirmou o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha.

De acordo com Naina Dibo, presidente da Associação de Pais Responsáveis Organizados pelas Pessoas com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista (ProdTea), são 4600 famílias enfrentando a necessidade de assistência a pessoas com TEA. “A importância desta audiência está em sensibilizar os órgãos competentes (legislativo e executivo) sobre a urgência de contar com um local adequado para internações psiquiátricas de menores com TEA. Famílias com crianças e adolescentes não têm apoio adequado; recorrem aos CAPs ou Unidades de Saúde, porém não há nenhum local disponível para internações psiquiátricas, nem na rede particular nem pelo SUS. Temos registros alarmantes de agressões contra mães e casos de suicídios. Reforçamos a necessidade do CAPs para atender essa crescente demanda, não somente em Campo Grande, mas em todo o Mato Grosso do Sul. Nossa luta é pela ativação do CAPS na Moreninha, área com maior demanda segundo a Sesau”.

“Com esta audiência pública teremos a oportunidade única de debater e sensibilizar a sociedade acerca das necessidades das pessoas com autismo, suas famílias e cuidadores. Eventos como esse podem impulsionar a inclusão, fornecer suporte e acesso a serviços adequados, além de promover entendimento e empatia em relação ao autismo. Todos estão convidados a participar!”, convidou Dr. Victor Rocha.

Com informações da Ascom Dr. Victor Rocha.

