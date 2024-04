Com baixa adesão, Capital redistribui 8 mil doses para outros estados

Vacinas vencem no fim do mês e seguem disponíveis

Para que as doses não venham a vencer no estoque, oito mil doses da vacina contra dengue que estavam na Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) “voltam” para o Governo Federal fazer a redistribuição a outras cidades. Ao todo, apenas 15% do público-alvo procurou a imunização, ou seja, aproximadamente 9 mil crianças de 10 a 14 anos. Uma média de 300 a 350 aplicações por dia.

De acordo com a Sesau, o objetivo era vacinar cerca de 70 mil pessoas antes do fim de abril, que é quando essas doses vencem. Das 24 mil recebidas, oito mil entram na estratégia de aproveitamento e ainda ficam algumas para quem tem interesse em vacinar os filhos.

“Infelizmente foram vacinados apenas 15% do público alvo. O prazo de vencimento é final de abril. Assim teremos que enviar ao Ministério da Saúde, na tentativa de serem utilizadas. Receberemos as doses para a segunda dose dos pacientes que tomaram”, lamenta a secretária municipal de Saúde, Rosana.

Ainda segundo a Sesau, a previsão é de que a segunda remessa de vacina contra a dengue seja enviada em maio, para que seja feita a segunda dose. A vacinação segue disponível em todas as unidades básicas e de saúde da família.

O anúncio da estratégia de redistribuição foi feito no último dia 20 pelo DPNI (Departamento do Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. No total, serão distribuídas 930 mil doses, que contemplarão 11 cidades do país, nenhuma delas no Mato Grosso do Sul. O critério de escolha leva em consideração os municípios que estão com maior número de casos confirmados.

