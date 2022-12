“Nosso foco é zerar fila de procedimentos” diz novo Secretário de Saúde

Em entrevista ao O Estado Online, o vereador Sandro Benites (Patri), que assume a partir da próxima segunda-feira (5), a gestão da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), afirmou que sua principal missão é trabalhar para zerar ou, pelo menos, amenizar a espera por agendamento e execução de procedimentos que vão de um simples exame de sangue a cirurgias eletivas, na Capital.

O nome de Sandro foi confirmado após a publicação na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta sexta-feira (2), a exoneração do então titular, José Mauro Filho.

Sandro começa dizendo que, primeiro, precisa saber qual a realidade da pasta em Campo Grande e só após isso, pensar em nomes para as superintendências e quais as principais necessidades da secretaria.

“Na verdade, preciso tomar pé da situação primeiro, né? Saber o que está acontecendo e depois dar uma resposta mais concreta. Porém, observo muitas coisas que deram certo na antiga gestão e que vou manter”, disse Sandro Benites.

Sobre a expectativa para a nova empreitada, o vereador licenciado, diz que tem experiência de sobra e que pode contribuir para haver uma excelente gestão.

“Recebi o convite da prefeita com misto de sentimentos, mas pelo fato de ser médico, estar como presidente da Comissão de Saúde na Câmara Municipal de Campo Grande. Ser do mesmo partido da base da prefeita Adriane, ter experiência administrativa tanto no Hospital Regional, Secretaria de Saúde e no próprio Exército, não vejo como não dar certo”, disse.

O novo titular da Sesau assume na próxima segunda-feira e afirma que a primeira missão diante da pasta é de fortalecer o time que está dando certo e nomear técnicos para o ajudar na administração de uma das principais secretarias do município.

“Nosso objetivo é procurar fazer, em um primeiro momento, a escolha de um time para agregar na gestão. Sabemos, por meio do Ministério da Saúde, que, em todo país, existe uma fila enorme com cerca de 1 bilhão de procedimentos a serem agendados e executados. Desde um simples exame de sangue a uma dosagem de hemograma, bioquímica básica até às cirurgias eletivas de grande complexidade. Com isso, muitas pessoas sofrem com a espera. Por exemplo, exames como, colonoscopia e outros com complexidade ou os mais simples” avaliou Sandro.

Mutirões para zerar fila de exames e procedimentos

Sandro Benites avalia como excelente alguns momentos da gestão de José Mauro Filho e diz que o que está dando certo, como os mutirões já realizados pela pasta, serão mantidos.

“Nosso principal desafio ao assumir é tentar acelerar o processo, dentro das possibilidades de Campo Grande, daquilo que está represado, por meio de mutirões de uma maneira organizada. Isso com o apoio do governo do Estado. Pois, sozinha, a prefeitura não faz nada”, revelou.

Questionado sobre os nomes do primeiro escalão, o médico diz que ainda serão discutidos, mas que irá manter alguns que, segundo ele, desenvolveram um bom trabalho antes de sua gestão.

“Ainda não tenho novos nomes para admitir nesta nova empreitada junto a administração da pasta. O que quero é aproveitar ao máximo os servidores de carreira, sei que há superintendentes que executaram um excelente trabalho”, afirmou.

Relação com a bancada federal e Câmara Municipal da Capital

O agora vereador licenciado, diz que irá conversar com seus correligionários no Congresso Nacional, de modo a estreitar laços e fortalecer a relação com os poderes.

“Vou entrar em contato com a nossa bancada federal e contar com apoio da Câmara Municipal, procurar fazer da melhor maneira possível, uma gestão voltada para humanização no atendimento para nossa população”.

Sobre o foco de sua gestão, Benites prevenção é o objetivo para melhorar e desafogar o atendimento em saúde na Capital.

“Vamos continuar com os mutirões para desafogar o sistema público de saúde e focar na prevenção. A medicina básica é essencial. Eu, como pediatra de formação aqui no nosso Hospital Regional, sempre acreditei que seja a maneira mais barata, simples e eficaz para se ter melhores resultados”, explicou.

Para assumir o cargo na Câmara, o suplente Paulo Lands (Patri), deve ser empossado na casa para o restante do mandato. Sandro Benites era presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis. Ainda não há infomrações se haverá mudanças internas com o novo vereador.

Dr. Sandro Trindade Benites é filho de militar e nasceu e foi criado em Campo Grande, tem 46 anos, é Major do Exército Brasileiro, Médico Pediatra, Nutrólogo e Toxicologista.

O médico já exerceu o cargo de Diretor Técnico do Hospital Regional, é Médico da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Médico Concursado do Tribunal de Justiça e Assessor Técnico da Secretaria Estadual de Saúde.